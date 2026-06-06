Запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" запланирован на конец 2026 года

Власти Турции планируют осуществить запуск первого энергоблока строящейся атомной электростанции "Аккую" в конце 2026 года в связи с официальным переносом сроков.

В Турции планируют запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" к концу 2026 года. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

​"Мы поэтапно готовим АЭС "Аккую" к вводу в эксплуатацию. Наша цель - начать производство на первом энергоблоке нашей станции к концу 2026 года, открыв тем самым для Турции новую эру в атомной энергетике"

— Алпарслан Байрактар

​Пресс-служба компании "Аккую нуклеар" сообщила о завершении подготовки к испытаниям реактора первого энергоблока. Гендиректор предприятия Сергей Буцких пояснил, что загрузка имитационных сборок является тренировкой перед работой с реальным ядерным топливом. Это позволяет проверить готовность систем реактора к запуску.

​Минэнерго Турции ранее сообщало о планах запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в тестовом режиме в сентябре или октябре, однако сроки запуска были перенесены.

​Отметим, АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция Турции, которую возводит госкорпорация "Росатом". Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1 200 МВт каждый.