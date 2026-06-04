Первую казахстанскую АЭС будут строить тысячи специалистов

Казахстан на пике строительства АЭС "Балхаш" в Улькене привлечет порядка 10 тысяч специалистов, при этом ставка будет сделана на местные кадры, которые подготовит подрядчик – российская госкорпорация "Росатом".

Казахстан согласовал практически все вопросы строительства первой атомной электростанции "Балхаш" близ поселка Улькен в Алматинской области, сейчас идут активные переговоры с генеральным подрядчиком - российской госкорпорацией "Росатом", сообщил заместитель председателя агентства страны по атомной энергии Василий Лавренов.

"Мы надеемся в скором времени подписать контрактную документацию. В целом сегодня уже активно ведется подготовка к этапу строительства, в том числе план по развитию кадрового потенциала, разработанный агентством. Мы планируем уже до этапа строительства готовить кадры"

- Василий Лавренов

Уже в первый год строительства на объекте будут работать 2 тыс человек, на следующий год их численность достигнет 5,5 тыс, а на пике строительства, на четвертый - пятый год АЭС будут возводить порядка 10 тыс специалистов, отметил зампредседателя, передает Sputnik Казахстан.

Эксплуатировать станцию будут около 1800 специалистов, а ее административный и инженерно-технический персонал будет полностью укомплектован местными кадрами - и на этапе строительства, и на этапе эксплуатации, - отметил зампредседателя агентства.

Также в контракт по строительству АЭС будет включено обязательство подрядчика о подготовке эксплуатационного персонала для казахстанских станций. Ставка будет сделана на отечественных специалистов, добавил Василий Лавренов.

Напомним, ранее мы писали о том, что выпускники филиала МИФИ, работающего в казахстанском мегаполисе Алматы, будут досконально знать первую казахстанскую атомную электростанцию "Балхаш" – они получат все нужные знания у российских специалистов, заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич. Уровень подготовки будущих атомщиков не вызывает сомнений, как и организация самого строительства первой казахстанской атомной электростанции, которое ведет международный консорциум во главе с российским "Росатомом", отметил Марцинкевич.