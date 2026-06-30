Проход судов через Босфор и Дарданеллы подорожал до 6,7 долларов за тонну

Турция повысила плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы на 15% - до 6,7 долларов за тонну перевозимого груза: это уже третье повышение стоимости транзита за последние четыре года.

Транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданеллы стал дороже - Турция повысила плату на 15%, до $6,7 за тонну перевозимого груза, сообщают зарубежные медиа.

Это уже третье повышение за последние четыре года - предыдущее позволило бюджету страны дополнительно получить $31 млн, благодаря чему годовые поступления от сборов достигли $254 млн, поведал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, передает Report.

Напомним, 40 лет стоимость прохода через проливы оставалась неизменной и составляла $0,8 за тонну. В 2022 году Турция увеличила тариф в пять раз - до $4,08 за тонну, годом позже – еще на $0,34, до $4,42, а в 2025 году – сразу до $5,83.

Проливы Босфор и Дарданеллы соединяют Черное море со Средиземным морем через Мраморное море. Ежегодно через них проходят около 40 тыс судов, и Турция в соответствии с Конвенцией Монтре имеет право взимать сборы с коммерческих судов и ограничивать проход военных кораблей через них в чрезвычайных ситуациях.