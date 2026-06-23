Вестник Кавказа

Рейсы Сочи – Дубай вернулись в расписание flydubai

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолеты перевозчика flydubai вновь стали летать между Сочи и Дубаем. Компания будет выполнять по три рейса еженедельно.

Авиакомпания flydubai возобновила выполнение прямых рейсов между Сочи и Дубаем.

В сочинском аэропорту уточнили, что рейсы, стартовавшие после перерыва 27 июня, будут выполняться по средам, четвергам и воскресеньям. Время в пути около 4,5 часов. Рейсы выполняются на лайнерах Boeing 737-800 на 166 пассажиров.

В авиагавани отметили, что данные рейсы будут востребованы как туристами, так и бизнес-путешественниками с Ближнего Востока.

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