Названы темы предстоящего саммита НАТО в Турции

По сообщениям СМИ, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля ключевыми темами станут цифровая трансформация альянса, использование искусственного интеллекта и кибербезопасность.

В Турции назвали темы саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля и будет посвящен цифровой трансформации, искусственному интеллекту и противодействию киберугрозам. Об этом сообщила газета Türkiye.

Особое внимание участники уделят технологическому развитию Китая. В стратегических документах НАТО КНР определяется как технологический и стратегический конкурент, однако напрямую не рассматривается как военный противник.

Для снижения зависимости от импорта в технологиях связи альянс разрабатывает проекты по защите систем и данных, поэтому мероприятие в Анкаре должно определить процесс цифровой трансформации НАТО и повысить устойчивость его инфраструктуры.

Эти дискуссии об увеличении военных расходов, согласованном на саммите в Гааге, пройдут параллельно с обсуждением ситуации вокруг Ирана, повышения обороноспособности Европы и усиления сотрудничества в оборонной промышленности.

Учитывая критически важное значение Турции для восточных и южных флангов НАТО, в рамках саммита пройдет отдельный форум оборонной промышленности для интеграции ВПК и усиления взаимодействия стран-участниц в производстве и поставках вооружения.