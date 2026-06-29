Открытие Ормузского пролива не завершит кризис в мировой экономике – ООН

Выходу мировой экономики из шокового состояния не поможет протекающее сейчас возобновление судоходства через Ормузский пролив, такое сообщение распространила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Как говорится в отчете организации, ситуация усугубляется тем, что транспортные и продовольственные системы пострадали от блокады Ормуза значительно сильнее, чем собственно энергетические рынки, так что и восстанавливаться они будут дольше.
"Первое, на что мы хотим обратить внимание: шок не заканчивается с открытием (Ормузского пролива — ред.), что бы ни говорили заголовки СМИ"
– официальный представитель ЮНКТАД Марчело Ризи
Он пояснил, что просто открытия пролива недостаточно для возобновления торговли, так как цепочки поставок не могут перестроиться сразу. Кроме того, тарифы на перевозки и цены характеризуются высокой инерционностью.
В ЮНКТАД уточнили, что в самом сложном положении в данный момент находятся экономики 61 страны – их развитие определяется ситуацией с импортом и нефти, и зерновых.