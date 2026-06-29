Открытие Ормузского пролива не завершит кризис в мировой экономике – ООН

Идущее сейчас поэтапное восстановление судоходства через Ормузский пролив, по сообщению ООН, не поможет вывести из состояния шока мировую экономику.

Выходу мировой экономики из шокового состояния не поможет протекающее сейчас возобновление судоходства через Ормузский пролив, такое сообщение распространила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как говорится в отчете организации, ситуация усугубляется тем, что транспортные и продовольственные системы пострадали от блокады Ормуза значительно сильнее, чем собственно энергетические рынки, так что и восстанавливаться они будут дольше.

"Первое, на что мы хотим обратить внимание: шок не заканчивается с открытием (Ормузского пролива — ред.), что бы ни говорили заголовки СМИ"

– официальный представитель ЮНКТАД Марчело Ризи

Он пояснил, что просто открытия пролива недостаточно для возобновления торговли, так как цепочки поставок не могут перестроиться сразу. Кроме того, тарифы на перевозки и цены характеризуются высокой инерционностью.

В ЮНКТАД уточнили, что в самом сложном положении в данный момент находятся экономики 61 страны – их развитие определяется ситуацией с импортом и нефти, и зерновых.