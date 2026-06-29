Вестник Кавказа

Открытие Ормузского пролива не завершит кризис в мировой экономике – ООН

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Идущее сейчас поэтапное восстановление судоходства через Ормузский пролив, по сообщению ООН, не поможет вывести из состояния шока мировую экономику.

Выходу мировой экономики из шокового состояния не поможет протекающее сейчас возобновление судоходства через Ормузский пролив, такое сообщение распространила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как говорится в отчете организации, ситуация усугубляется тем, что транспортные и продовольственные системы пострадали от блокады Ормуза значительно сильнее, чем собственно энергетические рынки, так что и восстанавливаться они будут дольше.

"Первое, на что мы хотим обратить внимание: шок не заканчивается с открытием (Ормузского пролива — ред.), что бы ни говорили заголовки СМИ"

– официальный представитель ЮНКТАД Марчело Ризи

Он пояснил, что просто открытия пролива недостаточно для возобновления торговли, так как цепочки поставок не могут перестроиться сразу. Кроме того, тарифы на перевозки и цены характеризуются высокой инерционностью.

В ЮНКТАД уточнили, что в самом сложном положении в данный момент находятся экономики 61 страны – их развитие определяется ситуацией с импортом и нефти, и зерновых.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.