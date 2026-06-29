Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Национальная команда Мексики одержала победу над сборной Эквадора со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира и обеспечила себе выход в следующий раунд.

Сборная Мексики обыграла команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе в Мехико завершилась со счетом 2:0.

Главным арбитром матча выступил словенский судья ФИФА Славко Винчич. Авторами голов в составе североамериканской команды стали Хулиан Киньонес на 22-й минуте и Рауль Хименес на 31-й минуте.

На пятой добавленной к основному времени минуте защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время разговора с соперником.

Благодаря этой победе мексиканские футболисты вышли в 1/8 финала, где встретятся с победителем противостояния между Англией и Демократической Республикой Конго.

Отметим, текущее мировое первенство впервые проводится с участием 48 национальных сборных на территории сразу трех государств: США, Канады и Мексики. Завершение турнира запланировано на 19 июля.