Вестник Кавказа

Еврокомиссия обсуждает остановку выдачи виз российским туристам

Шенгенская виза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЕК рассматривается возможность полностью запретить выдачу туристических виз путешественникам из России, пишут "Известия".

Остановка выдачи туристических виз гражданам России рассматривается сейчас Еврокомиссией, рассказал газете "Известия" европейский источник.

"Данные предложения обсуждаются в координации со странами - членами ЕС"

– собеседник газеты

Возможный запрет виз для российских туристов может послужить дестабилизации общества в России в преддверии выборов в Госдуму, объяснил депутат Европарламента Фернан Картхайзер "Известиям".

Напомним, Выборы в Госдума девятого созыва будут проводиться в единые дни голосования, с 18 по 20 сентября этого года.

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