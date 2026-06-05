Еврокомиссия обсуждает остановку выдачи виз российским туристам

В ЕК рассматривается возможность полностью запретить выдачу туристических виз путешественникам из России, пишут "Известия".
Остановка выдачи туристических виз гражданам России рассматривается сейчас Еврокомиссией, рассказал газете "Известия" европейский источник.
"Данные предложения обсуждаются в координации со странами - членами ЕС"
– собеседник газеты
Возможный запрет виз для российских туристов может послужить дестабилизации общества в России в преддверии выборов в Госдуму, объяснил депутат Европарламента Фернан Картхайзер "Известиям".
Напомним, Выборы в Госдума девятого созыва будут проводиться в единые дни голосования, с 18 по 20 сентября этого года.