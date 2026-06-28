Парагвай обыграл Германию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

На ЧМ-2026 состоялась встреча сборных Германии и Парагвая. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти.
Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в Фоксборо команду Германии.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 42-й минуте парагвайский полузащитник Хулио Энсисо открыл счет, а на 54-й минуте полузащитник сборной Германии Кай Хаверц восстановил статус-кво.
Дополнительных 30 минут не хватило командам, чтобы выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее был Парагвай.
В 1/8 финала сборная Парагвая сыграет с победителем пары Франция – Швеция. Это игра пройдет в ночь с 30 июня на 1 июля. Начало – в 00:00 (мск).