Вестник Кавказа

Парагвай обыграл Германию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Парагвай обыграл Германию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На ЧМ-2026 состоялась встреча сборных Германии и Парагвая. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти.

Сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в Фоксборо команду Германии.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 42-й минуте парагвайский полузащитник Хулио Энсисо открыл счет, а на 54-й минуте полузащитник сборной Германии Кай Хаверц восстановил статус-кво.

Дополнительных 30 минут не хватило командам, чтобы выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее был Парагвай.

В 1/8 финала сборная Парагвая сыграет с победителем пары Франция – Швеция. Это игра пройдет в ночь с 30 июня на 1 июля. Начало – в 00:00 (мск).

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