Река Кубань поднимется до опасного уровня

Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реке Кубань из-за паводка до опасных отметок. Предупреждение будет действовать в течение двух дней.

Река Кубань может разлиться в ближайшие два дня – завтра и послезавтра, соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"30 июня и 01 июля в среднем течении реки Кубань в результате продвижения паводочной волны ожидается повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок"

– МЧС Краснодарского края

Стоит отметить, что некоторое время назад уже публиковалось экстренное предупреждение по опасному подъему уровня воды в реках Кубани. Оно оставалось в силе с 26 по 28 июня.

Напомним, что в первой половине текущего месяца из-за увеличения уровня воды в реках оказалась подтоплена часть территории Крымского района. Особенно положение дел ухудшилось после прорыва дамбы на реке Кубань, из-за которого был объявлен режим ЧС.