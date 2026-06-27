Ален Симонян решил отдохнуть от парламента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался от мандата в парламенте нового созыва, отметив: он подчиняется решению правления партии "Гражданский договор" и хочет просто немного отдохнуть.

Председатель Народного собрания (парламента) Армении Ален Симонян готов был продолжить работу на посту председателя, однако подчинился решению правления правящей в стране партии "Гражданский договор", заявил он сегодня на брифинге.

"Я подчиняюсь решению своего правления и не продолжу работу на посту председателя НС… Предполагаю, что на каком-то этапе, в каком-то месте буду полезен нашей стране, нашей партии. Я обсуждал это с премьер-министром, также говорил с правлением. Я не возьму мандат и не приду в парламент в качестве депутата"

- Ален Симонян

Он отметил, что в рабочем плане для него был тяжелым минувший год - это был парламент, прошедший через множество вызовов и тяжелых ситуаций, и сейчас он просто хочет немного отдохнуть, передает Sputnik Армения.

Также он заявил, что представляет свою политическую деятельность только в составе "Гражданского договора" и команде с премьером Николом Пашиняном.

Говоря о сообщения СМИ о том, что ему предлагали пост президента, политик назвал их нелепостью, отметив: никогда и ни с кем из коллег он этого не обсуждал.

Что касается его преемника на посту председателя парламента - Рубена Рубиняна – Симонян назвал его лучшим кандидатом на этот пост.

Напомним, Ален Симонян занимал должность председателя парламента с 2021 года. На парламентских выборах он был в списке "Гражданского договора" под 14-м номером.