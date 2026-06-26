Правительство не использовало административный ресурс на выборах – Минюст Армении

На проходящем сегодня в Конституционном суде Армении заседании по итогам парламентских выборов глава Минюста Србуи Галян отвергла обвинения оппозиции в том, что правительство Никола Пашиняна якобы использовало административный ресурс для получения большего числа голосов избирателей.
Галян отметила, что оппозиционная "партия войны" Роберта Кочаряна, прошедшая в парламент в виде блока "Армения", пытается вменить в вину правящей партии "Гражданский договор" обычную работу правительства, включая плановую индексацию пенсий и совершенствование системы здравоохранения.
"Одно лишь то обстоятельство, что очередной этап укрепления социальных гарантий совпал с периодом выборов, само по себе не может свидетельствовать о нарушении непредвзятости государства или социальном подкупе"
– Србуи Галян
Министр подчеркнула, что нормальное функционирование государства ни в коем случае нельзя рассматривать как некое злоупотребление полномочиями.
Ранее на заседании зампред ЦИК Армении Нуне Ованнисян сообщила об отсутствии каких-либо оснований для отмены итогов парламентских выборов и несоответствии претензий "партии войны" положениям Избирательного кодекса.