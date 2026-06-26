Правительство не использовало административный ресурс на выборах – Минюст Армении

Обычная работа государства не может быть представлена как применение админресурса на парламентских выборах, сообщила Конституционному суду Армении министр юстиции Србуи Галян, отвечая на претензии оппозиционных партий, не согласных с итогами выборов.

На проходящем сегодня в Конституционном суде Армении заседании по итогам парламентских выборов глава Минюста Србуи Галян отвергла обвинения оппозиции в том, что правительство Никола Пашиняна якобы использовало административный ресурс для получения большего числа голосов избирателей.

Галян отметила, что оппозиционная "партия войны" Роберта Кочаряна, прошедшая в парламент в виде блока "Армения", пытается вменить в вину правящей партии "Гражданский договор" обычную работу правительства, включая плановую индексацию пенсий и совершенствование системы здравоохранения.

"Одно лишь то обстоятельство, что очередной этап укрепления социальных гарантий совпал с периодом выборов, само по себе не может свидетельствовать о нарушении непредвзятости государства или социальном подкупе"

– Србуи Галян

Министр подчеркнула, что нормальное функционирование государства ни в коем случае нельзя рассматривать как некое злоупотребление полномочиями.

Ранее на заседании зампред ЦИК Армении Нуне Ованнисян сообщила об отсутствии каких-либо оснований для отмены итогов парламентских выборов и несоответствии претензий "партии войны" положениям Избирательного кодекса.