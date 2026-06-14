ЦИК Армении отказал "партии войны" в отмене итогов парламентских выборов

Для пересмотра либо отмены парламентских выборов 7 июня нет оснований, объяснила на выступлении в Конституционном суде зампред ЦИК Армении Нуне Ованнисян. Она обратила внимание, что представленные оппозицией жалобы не создают достаточных причин для проведения повторных парламентских выборов.

Центризбирком Республики Армения не будет подвергать какому бы то ни было пересмотру, тем более отменять итоги прошедших 7 июня парламентских выборов – так ЦИК отреагировал на многочисленные попытки "партии войны" Роберта Кочаряна предъявить претензии к ходу голосования и подсчету голосов.

Зампред ЦИК Нуне Ованнисян подчеркнула, что это окончательное решение: сотрудники комиссии внимательно изучили все жалобы и пришли к выводу, что те из нарушений, что были совершены на самом деле, а не сфабрикованы оппозицией, не влияют на исход парламентских выборов. Она подчеркнула, что действия ЦИК полностью соответствуют букве и духу Избирательного кодекса Армении.

Ованнисян пояснила, что отмена итогов голосования на нескольких участках не может привести к отмене исхода выборов во всем государстве, что прямо прописано в законодательстве, регулирующем выборные процессы в Армении.

"Результаты выборов могут быть признаны недействительными только при условии, что допущенные нарушения исключают возможность установить реальное волеизъявление избирателей"

– Нуне Ованнисян

Напомним, что по итогам голосования правящая партия "Гражданский договор" получила простое большинство в парламенте – 64 мандата. Новая партия "Сильная Армения" имеет 29 мандатов, а "партия войны" Роберта Кочаряна, выступающая под видом блока "Армения", – 12 мандатов.