ЦИК Армении отказал "партии войны" в отмене итогов парламентских выборов

Центризбирком Республики Армения не будет подвергать какому бы то ни было пересмотру, тем более отменять итоги прошедших 7 июня парламентских выборов – так ЦИК отреагировал на многочисленные попытки "партии войны" Роберта Кочаряна предъявить претензии к ходу голосования и подсчету голосов.
Зампред ЦИК Нуне Ованнисян подчеркнула, что это окончательное решение: сотрудники комиссии внимательно изучили все жалобы и пришли к выводу, что те из нарушений, что были совершены на самом деле, а не сфабрикованы оппозицией, не влияют на исход парламентских выборов. Она подчеркнула, что действия ЦИК полностью соответствуют букве и духу Избирательного кодекса Армении.
Ованнисян пояснила, что отмена итогов голосования на нескольких участках не может привести к отмене исхода выборов во всем государстве, что прямо прописано в законодательстве, регулирующем выборные процессы в Армении.
"Результаты выборов могут быть признаны недействительными только при условии, что допущенные нарушения исключают возможность установить реальное волеизъявление избирателей"
– Нуне Ованнисян
Напомним, что по итогам голосования правящая партия "Гражданский договор" получила простое большинство в парламенте – 64 мандата. Новая партия "Сильная Армения" имеет 29 мандатов, а "партия войны" Роберта Кочаряна, выступающая под видом блока "Армения", – 12 мандатов.