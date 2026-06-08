ЦИК Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов

Правящая партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах Армении, такое заявление сделал глава ЦИК Ваагн Овакимян.
Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК по подведению итогов выборов.
"Партия "Гражданский договор" (получила - ред.) 726 819 голосов, или 49,746%"
— Ваагн Овакимян
Также глава ЦИК Армении заявил, что партия премьер-министра Никола Пашиняна единолично сформирует правительство.
Кроме того, уточняется, что блок российского миллиардера Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набрал 23,271%, а блок лидера "партии войны" Роберта Кочаряна "Армения" – 9,8231%.
При этом, партия "Процветающая Армения" не преодолела барьер в 4%, набрав 3,983%, и не прошла таким образом в Национальное собрание Армении, сообщил Овакимян.