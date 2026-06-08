Вестник Кавказа

ЦИК Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ЦИК Армении заявил о том, что партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна победила на парламентских выборах и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Правящая партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах Армении, такое заявление сделал глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Об этом он сообщил в ходе заседания ЦИК по подведению итогов выборов.

"Партия "Гражданский договор" (получила - ред.) 726 819 голосов, или 49,746%"

— Ваагн Овакимян

Также глава ЦИК Армении заявил, что партия премьер-министра Никола Пашиняна единолично сформирует правительство. 

Кроме того, уточняется, что блок российского миллиардера Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набрал 23,271%, а блок лидера "партии войны" Роберта Кочаряна "Армения" – 9,8231%.

При этом, партия "Процветающая Армения" не преодолела барьер в 4%, набрав 3,983%, и не прошла таким образом в Национальное собрание Армении, сообщил Овакимян.

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