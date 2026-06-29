Курорты Крыма и Кубани стали самыми бюджетными для отдыха в июле

Курорты Крыма, Кубани и Ставрополья соревнуются с Алтаем по самым экономным направлениям отдыха в России в наступившем июле – цены в гостиницах кое-где здесь стартуют ниже 3 тысяч рублей за ночь.

Несмотря на разгар летнего сезона отпусков, отельеры борются за каждого туриста, снижая цены на проживание даже в курортных локациях Черного моря, сообщили в российском сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Так, на первом месте в десятке бюджетных российских направлений оказался алтайский Барнаул, в котором средние цены на отдых стартуют от 2 398 рублей. Однако уже на втором месте оказалось крымское село Новоотрадное (2 806 рублей за ночь), а на третьем - поселок Дедеркой в Краснодарском крае (2 996 рублей), передает портал "Это Кавказ".

Удивительно, но в топ-10 самых экономных направлений для отдыха внутри страны в июле попали курортные Ессентуки – они на 6-м месте, средняя стоимость суточного проживания в ставропольском городе-курорте – всего 3 558 рублей.

В список попали крымская Керчь (3 527 рублей), кубанские Горячий Ключ (3 633 рублей), город-курорт Туапсе (3 655 рублей) и поселок Сенной (3 679 рублей), говорится в сообщении.