Суд в США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

В США Верховный суд аннулировал указ Трампа об отмене выдачи паспортов детям мигрантов, признав инициативу нарушением гарантирующего гражданство по рождению первого раздела 14-й поправки к конституции.

Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство для рожденных на территории страны детей, которое гарантирует 14-я поправка к конституции.

За аннулирование данной инициативы проголосовали шесть из девяти членов судебной инстанции. Большинство судей обосновали блокировку документа тем, что американская конституция закрепляет гражданские права для всех появившихся на свет в стране лиц.

Сам американский лидер заявил о готовности исполнить решение суда, хотя и назвал сохранение этой многолетней практики фактором с негативным эффектом для государства, при этом свой указ об ограничении выдачи паспортов новорожденным Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

Напомним, норма о предоставлении гражданства по рождению была принята в США в 1868 году сразу после завершения Гражданской войны. Изначально эта поправка была направлена на юридическую защиту и наделение полным статусом граждан бывших рабов.

Согласно официальной статистике профильного Национального центра, в период с 2013 по 2024 год в США ежегодно рождалось в среднем 860 тыс детей у иностранных граждан. Только в 2023 году в семьях иммигрантов появилось на свет до 250 тыс младенцев, что составило около 7% от общего числа новорожденных в стране.