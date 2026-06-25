Сочи расширяет лечебную инфраструктуру для оздоровительного туризма

На территории Сочи готовятся к открытию новые общедоступные бюветы с минеральной водой на фоне увеличения спроса туристов на медицинский и оздоровительный отдых.

В Сочи в июле откроется 22 по счету санаторный бювет с минеральной водой, а на Приморской набережной создадут еще один общедоступный источник. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Новые объекты дополнят павильоны, которые уже работают в парке Ривьера и у Зимнего театра. Мэр объяснил расширение лечебной базы растущим спросом на медицинский туризм и омоложением аудитории санаториев, назвав главными природными богатствами мацестинскую сероводородную воду и местные минеральные источники.

Летом 2026 года отдыхающих принимают 160 санаториев и отелей с курортной лицензией и собственными СПА. В этих учреждениях работают 3,5 тыс врачей и специалистов медицинского профиля. Туристам предлагают почти 4 тыс видов процедур от классической бальнеологии до геномного секвенирования.

Широкий спектр услуг позволяет создавать индивидуальные программы лечения и реабилитации. На фоне роста спроса обычные гостиницы также переориентируются на оздоровление. Они расширяют зоны СПА, соляные комнаты и бассейны с термальной водой и включают такие услуги в базовые тарифы.