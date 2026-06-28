Разминировать Ормузский пролив будет только сам Иран – Тегеран

Заниматься разминированием Ормузского пролива, заявили в Тегеране в ответ на планы президента Франции, будет исключительно иранская сторона.

Ни Франция, ни какие-либо другие страны, кроме Ирана, не должны заниматься разминированием Ормузского пролива, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о заключенном с Оманом соглашении о совместной работе с партнерами по разминированию Ормузского пролива.

Иранский дипломат напомнил, что, согласно ирано-американскому меморандуму, обязанность по разминированию лежит только на Иране, так что Тегеран не позволит заниматься этим кому-либо еще.

"Ситуация весьма чувствительная и сложная, настоятельно рекомендуем Франции и ее союзникам не осложнять ее"

– Казем Гариб Абади