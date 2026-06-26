Иран и Оман решают судьбу Ормузского пролива

В Маскате прошло первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу – его участники обсуждали будущее управление водной артерией в рамках Исламабадского меморандума о суверенных правах прибрежных государств.

В столице Омана Маскате прошло первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади.

"В ходе обсуждения текущих вопросов, касающихся пролива, мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств"

- Казем Гариб Абади

Ранее Ормузский пролив был открыт для бесплатного прохода судов, но после нападения США и Израиля на Иран ситуация изменилась и больше никогда не будет прежней, после чего иранские власти начали разработку нового правового порядка движения гражданских судов в водной артерии, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной – Оманом, заявил ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Иран намерен взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом не называя ее пошлиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на то, что главы МИД шести аравийских монархий отвергли любые попытки введения сборов за проход через Ормузский пролив, правила управления водной артерией будут определять Иран и Оман, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Предварительно две страны проведут переговоры относительно вопросов будущего управления Ормузским проливом и предоставлением связанных с этим морских услуг, в которые будут вовлечены и другие страны Персидского залива.