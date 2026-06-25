МИД Ирана внесло ясность в порядке управления Ормузским проливом

Несмотря на то, что главы МИД шести аравийских монархий отвергли любые попытки введения сборов за проход через Ормузский пролив, правила управления водной артерией будут определять Иран и Оман, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Правила прохода гражданских судов через Ормузский пролив будут определять Иран и Оман, на чьих территориях проходит водная артерия, заявило министерство иностранных дел Ирана.

Предварительно две страны проведут переговоры относительно вопросов будущего управления Ормузским проливом и предоставлением связанных с этим морских услуг, в которые будут вовлечены и другие страны Персидского залива, заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

"Ормузский пролив находится в территориальных водах двух стран - Ирана и Омана, и пятый пункт меморандума о взаимопонимании по прекращению войны станет основой для действий в отношении управления судоходством в проливе"

- МИД Ирана

Ранее в иранском МИД поясняли, что плата за судоходство – вынужденная мера, которая призвана защитить экологию не только в Ормузском проливе, но и в Персидском и Оманском заливах.

Ранее мы писали: глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди на совместной министерской встрече стран Персидского залива и США, проходившей в Бахрейне, внес ясность в дальнейший порядок судоходства в Ормузском проливе, заявив, что процедура не предполагает введения никаких транзитных пошлин, и проход судов по нему будет проходить в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.