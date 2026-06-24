Рубио: США против платы за проход через Ормуз

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том что, в Белом доме считают неприемлемым введение платы за проход через Ормузский пролив.

Американская сторона не поддерживает идею введения платы за проход через территорию Ормузского пролива, такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом он сообщил на встрече главами внешнеполитических ведомств стран Персидского залива в Бахрейне.

Рубио отметил, что Ормузский пролив считается международным морским путем, в связи с чем у Ирана нет права взимать средства за проход через его воды.

"Во-первых, Ормузский пролив - это международные воды. Международные водные пути не принадлежат ни одному государству. Это основополагающий принцип современного мира, без которого он бы погрузился в хаос"

— Марко Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что "ни одна страна не имеет права взимать плату за использование международных водных путей", даже если она находится территориально рядом с Ормузским проливом.

"Вы можете называть это пошлиной, вы можете называть это сбором, как угодно. Это никогда не будет приемлемым условием для какой-либо сделки"

— Марко Рубио