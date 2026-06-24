США хотят справедливой сделки с Ираном — Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон стремится к заключению реального, рабочего, а не формального соглашения с Тегераном.

Соединенные Штаты настроены на заключение сделки с Ираном, но не будут это делать любой ценой, такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

Об этом он сообщил на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива в Бахрейне.

"Хотя мы хотим заключить сделку, мы не хотим, чтобы это была сделка любой ценой. Мы хотим хорошую, реальную, проверенную сделку"

— Марко Рубио

По его словам, Вашингтон не хочет заключать соглашение ради соглашения: без его реального исполнения.

Как отметил Марко Рубио, важно, "чтобы любые соглашения, достигнутые во время переговорного процесса или после него, соблюдались".

Также он подчеркнул, что в Белом доме рассчитывают на то, что конструктивный диалог с Ираном будет достигнут при поддержке арабских стран.

Рубио отметил, что посредничество арабских коллег приведет к весьма позитивному результату.