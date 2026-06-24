Вестник Кавказа

Оман не рассматривает платы за транзит судов по Орумузу

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Договоренности по Ормузскому проливу не предполагают введения каких-либо транзитных пошлин, проход судов по нему будет проходить в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди на совместной министерской встрече стран Персидского залива и США, проходившей в Бахрейне, внес ясность в дальнейший порядок судоходства в Ормузском проливе, заявив, что процедура не предполагает введения никаких транзитных пошлин, передает Оманское информационное агентство.

"Будущие договоренности, касающиеся пролива, не предполагают введения каких-либо транзитных пошлин"

- Бадр аль-Бусаиди

Также глава оманского МИДа подтвердил, что Маскат поддерживает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, отметив: для страны очень важна его реализация, от которой зависит восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран и Оман как прибрежные страны Ормузского пролива намерены совместно заниматься его управлением и имеют естественное право обсуждать контроль над проливом, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Глава иранского МИД добавил, что сейчас усилия направлены на обеспечение полного соответствия мер по управлению проливом нормам международного права.

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