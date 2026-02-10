Узбекистан будет углублять стратегическое партнерство с Туркменистаном

Лидеры Узбекистана и Туркменистана сегодня в ходе телефонного разговора обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, отметив ряд совместных проектов и взаимодействие в ключевых отраслях экономики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, обсудив дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами.

В начале беседы поздравив Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, Шавкат Мирзиеев обсудил с ним ход реализации совместных проектов и взаимодействие в ключевых отраслях экономики, в том числе - о сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и других сферах, а также о дальнейшем расширении взаимной торговли, передает Podrobno.uz.

Отдельной темой беседы стали вопросы развития межрегионального сотрудничества, деловых и гуманитарных связей.

Также лидеры двух стран обсудили подготовку к восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет в октябре в Туркменистане.

Стороны обсудили и вопросы региональной повестки, сверив свои позиции по координации подходов к ним.