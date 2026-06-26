Трамп назвал главную угрозу для США

Дональд Трамп продолжает считать коммунизм главной угрозой для США, несмотря на ряд других вызовов для страны в виде войн и терактов.

Лидер США Дональд Трамп поделился своими мыслями относительно угроз для американской системы. По словам Трампа, коммунистическая идеология до сих пор остается главной угрозой для США.

"Коммунизм - величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года - ред.)!"

– Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что коммунистическая идеология приводит к нищете и разрушению государства, хотя он сам с легкостью мог бы стать "величайшим коммунистом" в истории.