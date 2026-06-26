Вестник Кавказа

Новые переговоры США и Ирана будут касаться всех пунктов меморандума – СМИ

Новые переговоры США и Ирана будут касаться всех пунктов меморандума – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Вашингтон на технических консультациях будут обсуждать все пункты ранее заключенного меморандума, сообщает Reuters. Встреча запланирована на 30 июня.

Технические переговоры США и Иран затронут все направления меморандума о взаимопонимании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании"

– собеседник агентства

Ранее портал Axios поделился информацией о том, что новая встреча американцев и иранцев состоится во вторник 30 июня, она пройдет в столице Катара, основной темой станет ситуация с судоходством в Ормузском проливе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1230 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.