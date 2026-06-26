Новые переговоры США и Ирана будут касаться всех пунктов меморандума – СМИ

Тегеран и Вашингтон на технических консультациях будут обсуждать все пункты ранее заключенного меморандума, сообщает Reuters. Встреча запланирована на 30 июня.
Технические переговоры США и Иран затронут все направления меморандума о взаимопонимании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
"Технические переговоры, как ожидается, продолжатся по всем направлениям меморандума о взаимопонимании"
– собеседник агентства
Ранее портал Axios поделился информацией о том, что новая встреча американцев и иранцев состоится во вторник 30 июня, она пройдет в столице Катара, основной темой станет ситуация с судоходством в Ормузском проливе.