"Ахмат" усилился полузащитником из чемпионата Франции

ФК "Ахмат объявил о подписании контракта с малийским хавбеком. Ранее он выступал в чемпионате Франции.

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с малийским полузащитником Калиду Сидибе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте грозненской команды.

Соглашение с 27-летним хавбеком сборной Мали подписано на три года. Он уже присоединился к своим новым партнерам на сборах в Сербии.

"Мы приветствуем Калиду Сидибе в нашем дружном коллективе и желаем удачи!"

– пресс-служба "Ахмата"

Предыдущим клубом Сидибе был французский "Генгам".

Напомним, в сезоне 2025/26 грозненцы заняли 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 30 туров они набрали 37 очков.