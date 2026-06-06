"Ахмат" вернул Адамова

ФК "Ахмат" объявил о возвращении в клуб защитника Арсена Адамова. Последний раз он защищал цвета грозненской в позапрошлом сезоне.

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Арсен Адамов возвращается в "Ахмат". Об этом сказано в сообщении, распространенном 9 июня на страницах грозненской команды в социальных сетях.

Адамов заключил с "Ахматом" соглашение сроком на три года.

"Воспитанник чеченского футбола, защитник Арсен Адамов возвращается в родной клуб. Контракт с игроком подписан на три года"

– пресс-служба "Ахмата

Арсен Адамов по ходу карьеры защищал цвета екатеринбургского "Урала", "Оренбурга" и "Ахмата". С 2022 года выступал за "Зенит". В 2020 году и в сезоне 2024/25 выступал на правах аренды в "Ахмате".

Напомним, в прошлом сезоне "Ахмат" занял 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав по итогам 30 туров 37 очков.