Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ обсудил с замгендиректора МИД Израиля Ближний Восток

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко с заместителем гендиректора Израиля Ювалем Фуксом.

Георгий Борисенко – замглавы МИД РФ – сегодня провел в Москве встречу с заместителем гендиректора МИД Израиля Ювалем Фуксом, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве уточнили, что дипломаты рассматривали ситуацию на Ближнем Востоке.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях в свете отмечаемого в текущем году 35-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами"

– МИД России

Кроме того, указали в ведомстве, участники переговоров взаимно подтвердили настрой на продолжение регулярного политического диалога и упрочение партнерства, несущего выгоды обеим сторонам.

"Отдельное внимание было уделено обмену мнениями по ключевым международным и региональным темам, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке"

– МИД России

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