Замглавы МИД РФ обсудил с замгендиректора МИД Израиля Ближний Восток

Георгий Борисенко – замглавы МИД РФ – сегодня провел в Москве встречу с заместителем гендиректора МИД Израиля Ювалем Фуксом, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве уточнили, что дипломаты рассматривали ситуацию на Ближнем Востоке.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях в свете отмечаемого в текущем году 35-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами"
– МИД России
Кроме того, указали в ведомстве, участники переговоров взаимно подтвердили настрой на продолжение регулярного политического диалога и упрочение партнерства, несущего выгоды обеим сторонам.
"Отдельное внимание было уделено обмену мнениями по ключевым международным и региональным темам, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке"
– МИД России