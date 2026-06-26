Израиль перестал быть "особым союзником" для США – СМИ

СМИ пишут об утрате Израилем статуса "особого союзника" США. Это произошло после критики, которую руководство еврейского государства допустило в адрес американских властей за действия на Ближнем Востоке.

Израиль утратил статус "особого союзника" для Соединенных Штатов. Об этом сообщают информированные источники.

Как отметил неназванный политический советник из Израиля, еврейское государство рассчитывало, что американские президент Дональд Трамп сделает для страны исключение из правила "Америка превыше всего", передает издание Politico.

"Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырех лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки"

– израильский политсоветник

Издание отмечает, что за сменой курса по отношению к Израилю стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который жестко раскритиковал руководство еврейского государства в ответ на критику, которую оно допустило в адрес США за мирную сделку с Ираном.

раскритиковавший руководство еврейского государства в. Он призвал Израиль помнить, что США остались его "единственным мощным союзником" в мире.

Вэнс обратил внимание на то, что Израиль находится в международной изоляции, а изменение отношения к нему со стороны американских избирателей, особенно молодых республиканцев, требует нового подхода. Он отметил, что американский лидер остается единственным главой государства во всем мире, который в данный момент симпатизирует еврейскому государству.

Politico пишет, что главе Белого дома не нравятся просьбы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об усилении боевых действий в Иране. По мнению Дональда Трампа, израильский премьер слишком увлекается военными операциями. На фоне охлаждения отношений Нетаньяху существенно сократил число визитов в США и телефонных контактов с руководством этой страны.

Издание указывает на то, что в прошлом году Нетаньяху побывал в Вашингтоне пять раз, а в нынешнем году – всего один.

В начале этого месяца портал Axios сообщал, что Трамп во время телефонного разговора с Нетаньяху нецензурно раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. По данным источников портала, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и припомнил предыдущую поддержку премьер-министра.