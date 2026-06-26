Линия связи между КСИР и ВС США до сих пор не запущена – СМИ

Axios: ВС США и КСИР до сих пор не контактируют по вопросу судоходства в Ормузском проливе, несмотря на швейцарские договоренности.

Вашингтон и Тегеран до сих пор не запустили канал связи между КСИР и армией США для координации по вопросу Ормузского пролива, передает Axios со ссылкой на источники.

Отметим, что соглашение о реализации инициативы было достигнуто на переговорах в Швейцарии, однако к выходным никаких реальных подвижек по этому вопросу не зафиксировано, передает источник издания. При этом эскалация в регионе продолжается.

По информации Axios, пока нет сведений о проведении нового раунда переговоров в Швейцарии на следующей неделе между техническими группами двух стран.