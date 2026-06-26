Иран нацелен выработать систему безопасности со странами Персидского залива

Аббас Аракчи: Иран и Ирак готовы к переговорам со странами Персидского залива в формате "6+2". Тегеран намерен создать систему безопасности в регионе, исключив влияние извне.

Тегеран нацелен на консультации со странами Персидского залива по вопросу безопасности в регионе. Власти Ирана при этом стремятся исключить вмешательство других стран в процесс, сообщил глава иранской дипломатии Аббас Аракчи на встрече с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

"Безопасность Персидского залива должна обеспечиваться без присутствия каких-либо внерегиональных государств"

– Аббас Аракчи

По словам Аракчи, Иран готов на переговоры в формате "6+2", предложенном главой МИД Ирака. Формат предполагает переговоры Ирана и Ирака с шестью странами Совета сотрудничества арабских государств (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн).

Отметим, что накануне Иран и США в очередной раз обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении перемирия.