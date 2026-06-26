Вестник Кавказа

Путин назначил Дениса Авдеева на пост прокурора Дагестана

Путин назначил Дениса Авдеева на пост прокурора Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Денис Авдеев будет прокурором Дагестана в течение ближайших пяти лет. Указ о назначении подписан Владимиром Путиным.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в 4 региона страны. Одним из них стал Дагестан, где обязанности прокурора возложены на Дениса Авдеева. 

Авдеев будет работать на должности прокурора республики в течение ближайших пяти лет. Путин также освободил его от обязанностей в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 

Также главы региональных надзорных ведомств назначены в Башкортостане, Саратовской и Воронежской областях. 

Отметим, что ранее прокуратуру Дагестана возглавлял Виктор Эпп, который покинул пост в феврале этого года.

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