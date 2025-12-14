Виноделы Грузии наращивают площадь виноградников

За последние 10 лет площадь виноградников в Грузии выросла почти в два раза, до 599 квадратных километров – это 164,7 млн кустов солнечной ягоды, большая часть сортов которых – виноград ркацители и саперави.

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" опубликовала основные результаты переписи населения и сельского хозяйства, которую провели в Грузии в ноябре-декабре 2024 года: по данным ведомства, площадь виноградников в стране за 10 лет выросла на 81,5% и достигла 599 кв. км, говорится в материалах службы.

На сегодняшний день в стране произрастают 164,7 млн кустов винограда, плодоносят 96,4% из них, а самый распространенный сорт, культивируемый грузинскими виноградарями - ркацители (76,6 млн кустов, 46,5% от общего числа), на втором месте – саперави (55,9 млн, 34%). Эти два сорта составляют 80% виноградников страны, передает Sputnik Грузия.

Также в список популярных сортов входят сорта цоликоури, цицка, мцване кахури, александроули и киси.

Только в минувшем 2025 году винные заводы в винодельческих регионах Грузии переработали 330 тыс т виноград, поставив новый рекорд по этому показателю за последние 30 лет – это урожай 21,2 тыс фермеров по всей стране, говорится в сообщении ведомства.