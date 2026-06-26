Трамп потребовал понизить цены на бензин до уровня 2021 года

Цены на топливо в США неприемлемо высокие, они должны быть снижены, заявил Трамп. Средняя цена должна опуститься с $3,8 до $2,5 за галлон.

Американский лидер Дональд Трамп назвал неприемлемыми цены на бензин в США и потребовал под угрозой неприятностей с законом, снизить стоимость топлива.

"Продавцы бензина должны снизить цены немедленно! Они слишком высоки, учитывая, что нефть сейчас стоит $68 за баррель и дешевеет"

– Дональд Трампа

Президент США уверен, что продавцы "должны быстро отреагировать на это заявление". По его мнению, высокие цены на бензин незаконны.

"Никакого завышения цен не будет, это полностью незаконно. Если продавцы не сделают этого, их ожидают большие проблемы"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома назвал приемлемую цену на топливо, она составляет $2,5 за галлон (около 3,8 литра).

В настоящее время средняя цена на бензин по стране – $3,8 за галлон. При этом цена, названная Трампом, последний раз наблюдалась в начале 2021 года.