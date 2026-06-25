Вестник Кавказа

Азербайджан завоевал пять медалей на чемпионате Европы по дзюдо

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Спортсмены из Азербайджана получили пять медалей, в том числе, две золотых на первенстве Европы по дзюдо.

Азербайджанские спортсмены стали чемпионами Европы по дзюдо серди кадетов, сообщают азербайджанские СМИ.

В испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канария азербайджанская сборная завоевала пять медалей в первый соревновательный день.

Двое спортсменов – Нихад Агаев (50 кг) и Захра Гулиева (40 кг) — стали обладателями золотых меделей.

Также, в финале весовой категории до 50 кг состоялось азербайджанское дерби. По его итогам Агаев стал чемпионом, а Фарид Рзазаде принес сборной "серебро".

Кроме того, две медали бронзового достоинства принесли сборной Ибрагим Талыбов (55 кг) и Кенуль Эйвазлы (48 кг).

Сообщается, что первенство Европы завершится 2 июля. В заключительный день турнира состоятся соревнования смешанных команд.

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