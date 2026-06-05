Первый чемпионат мира по футболу U-15 пройдет в Азербайджане

Азербайджан примет мировое первенство по футболу U-15 – по решению ФИФА, оно состоится в октябре текущего года в Баку.

ЧМ по футболу и фестиваль U-15 будет проводиться в Азербайджане, такое решение приняло Бюро Совета ФИФА.

Уточняется, что ранее турнир в таком формате не проводился, так что Азербайджан станет первой страной, которая примет его. Решение об организации таких состязаний было вынесено Советом ФИФА в декабре 2025 года.

Событие стартует 22 октября и будет проходить по 31 октября 2026 года.

В первом турнире, который проведут в Баку, смогут принять участие юношеские команды всех 211 стран-членов ФИФА, включая Россию. Через год, в 2027 году, чемпионат пройдет для девочек до 15 дет. А в 2028 году будут устроены два отдельных соревнования для мальчиков и девочек.

Отмечено, что выбор ФИФА пал на Азербайджан по итогам тщательной оценки, которую провела администрация организации. Проверялись спортивный и общий уровень инфраструктуры, возможность принять тысячи детей и персонал.

Еще одна причина заключается в том, что ЧМ-2027 U-20 состоится в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане, так что проведение первого чемпионата мира и фестиваля U-15 в Азербайджане станет свидетельством стратегической преемственности.