Встреча США и Ирана в Дохе состоится – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран инициировал проведение переговоров, назначенных на вторник в Дохе. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
"Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе"
- Дональд Трамп
Ранее в МИД Ирана опровергли данные о планируемых в Катаре консультациях. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, входящий в переговорную группу по реализации меморандума с США, подчеркнул, что информация о начале подобных заседаний в Дохе не подтверждается.
Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника уточняет, что повестка технических переговоров предполагает обсуждение всех положений меморандума о взаимопонимании.
Портал Axios ранее передавал, что стороны достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и намерены обсудить урегулирование разногласий по Ормузскому проливу.