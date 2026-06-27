Встреча США и Ирана в Дохе состоится – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что иранская сторона запросила проведение встречи, которая, по его словам, состоится завтра в столице Катара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран инициировал проведение переговоров, назначенных на вторник в Дохе. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе"

- Дональд Трамп

Ранее в МИД Ирана опровергли данные о планируемых в Катаре консультациях. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, входящий в переговорную группу по реализации меморандума с США, подчеркнул, что информация о начале подобных заседаний в Дохе не подтверждается.

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника уточняет, что повестка технических переговоров предполагает обсуждение всех положений меморандума о взаимопонимании.

Портал Axios ранее передавал, что стороны достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и намерены обсудить урегулирование разногласий по Ормузскому проливу.