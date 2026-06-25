Пашинян ожидает новых контактов с Путиным

Армянский премьер заявил о том, что в ближайшее время рассчитывает на новые контакты с президентом России.

Между Арменией и Россией в ближайшее время могут состоятся контакты на высшем уровне, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

По его словам, в скором времени ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В ближайшее время будут контакты, я уверен"

– Никол Пашинян

Как отметил армянский премьер, в рамках дальнейших встреч он намерен обсудить с российским руководством перспективы развития отношений Еревана и Москвы.