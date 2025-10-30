Пашинян рассказал о предстоящих контактах Армении с ЕС

Армянский премьер заявил о том, что причиной визита в Ереван главы Еврокомиссии будет обсуждение условий по упрощению поставок армянской агропродукции в страны ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Армению для обсуждения условий по упрощению поставок армянской агропродукции в страны Евросоюза, такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

"Ключевым вопросом повестки визита председателя Еврокомиссии будет возможность обеспечения упрощенных поставок армянской продукции, в частности, сельхозпродукции в ЕС"

– Никакол Пашинян

Так он прокомментировал информацию издания Politico о том, что Урсула фон дер Ляйен планирует совершить 1 июля визит в Армению. Кроме того, страну посетит также комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Армянский премьер отметил, что данный вопрос обсуждался в Брюсселе заседании глав европейских внешнеполитических ведомств, которое посетил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"И есть вероятность, что у Армении появится уникальная возможность в этом смысле (обеспечении поставок агропродукции – ред.). Надеюсь, что мы успеем финализировать этот проект и во время ереванского визита (фон дер Ляйен - ред.) вместе объявить об этом"

— Никол Пашинян

Напомним, ранее в Брюсселе заявили о том, что выделят Еревану пакет материальной помощи с целью облегчить последствия от ограничений, введенных в отношении армянской продукции со стороны РФ.