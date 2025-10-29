ЕС выделит Армении 5 млн евро на ядерную безопасность

Евросоюз выделит Еревану порядка 5 млн евро на модернизацию системы безопасности на АЭС, передают армянские СМИ.
Сообщается, что правительство республики одобрило соглашение на заседании.
Глава ведомства по территориальному управлению и инфраструктурам Давид Худатян рассказал, что полученный грант будет направлен на закупку рекомбинаторов водорода, которые в экстренной ситуации блокируют образование взрывоопасного водорода, перерабатывая его в воду.
Как отметил Худатян, Ереван стремится соответствовать новым требованиям ядерной безопасности, которые были актуализированы после аварии на АЭС "Фукусима".
Напомним, что в Армении действует АЭС в Мецаморе. Власти страны планируют проведение ремонта станции в следующем году.