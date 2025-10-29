Вестник Кавказа

ЕС выделит Армении 5 млн евро на ядерную безопасность

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ереван направит 5 млн евро от ЕС на приобретение и установку рекомбинаторов водорода на Армянской АЭС.

Евросоюз выделит Еревану порядка 5 млн евро на модернизацию системы безопасности на АЭС, передают армянские СМИ.  

Сообщается, что правительство республики одобрило соглашение на заседании. 

Глава ведомства по территориальному управлению и инфраструктурам Давид Худатян рассказал, что полученный грант будет направлен на закупку рекомбинаторов водорода, которые в экстренной ситуации блокируют образование взрывоопасного водорода, перерабатывая его в воду. 

Как отметил Худатян, Ереван стремится соответствовать новым требованиям ядерной безопасности, которые были актуализированы после аварии на АЭС "Фукусима". 

Напомним, что в Армении действует АЭС в Мецаморе. Власти страны планируют проведение ремонта станции в следующем году.

