Армения заинтересована в приобретении истребителей у Индии

Ереван ведет переговоры с Нью-Дели о приобретении истребителей Су-30. Ожидается, что поставки самолетов могут начаться в 2027 году.

Армения рассматривает вариант с приобретением у Индии дополнительных истребителей Су-30. Об этом пишут индийские средства массовой информации.

По данным Indian Defense, стороны уже ведут соответствующие переговоры. Источники отмечают, что сделка близка к заключению.

Предполагается, что Армения приобретет от 8 до 12 самолетов на общую сумму $2,5-3 млрд.

Речь идет об обновленной модификации Су-30МКИ, которая включает больше систем индийского производства. При этом подчеркивается, что поставлять существенную часть компонентов истребителей будет Россия.

Согласно предварительной информации, поставки самолетов начнутся в 2027 году.