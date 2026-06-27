Итоговое соглашение с США должен будет одобрить иранский парламент

Иранский депутат сообщил, что итоговое соглашение, которое предстоит утвердить Тегерану и Вашингтону, должно будет получить одобрение парламента Исламской Республики.

Будущее ирано-американское одобрение предстоит одобрить парламенту ИРИ, такое заявление сделал член президиума парламента Исламской Республики Алиреза Салими.

По его словам, такой процедуре должно быть подвергнуто любое окончательное соглашение, на которое выйдут стороны в ходе переговоров.

Парламентарий уточнил, что заключенный недавно Тегераном и Вашингтоном меморандум только обрисовывает рамки переговоров. Если же документ получит развитие и станет полноценным соглашением, то каждая его статья должна будет, в соответствии с Конституцией, быть рассмотрена членами законодательного органа.

Салими также заверил, что на этот раз власти Ирана не дадут повториться ситуации с СВПД (ядерной сделкой) 2015 года, которую США покинули в одностороннем порядке в 2018 году.