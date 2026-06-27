Уиткофф и Кушнер отправятся в Доху на переговоры с Ираном

В Белом доме сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху для проведения официальных переговоров с представителями Ирана.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху для проведения переговоров с представителями Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News уточнила формат запланированных дипломатических встреч и назвала инициатора данного раунда консультаций.

"Иран запросил встречу на этой неделе, так что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху на встречи высокого уровня"

- Кэролайн Ливитт

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры все же состоятся в столице Катара и пройдут 30 июня. Помимо контактов на высоком уровне, в Дохе также будут проводиться обсуждения технических вопросов.