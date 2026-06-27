Через Ормуз прошло более 120 танкеров за четыре дня – СМИ

Число судов, которые пересекают Ормузский пролив, увеличивается. За последние четыре дня маршрутами пролива прошло 120 танкеров.

Более 120 танкеров прошли через Ормузский пролив за четыре дня, передает CNN.

"В общей сложности 124 грузовых судна прошли через Ормузский пролив с четверга"

– CNN

По информации издания, это число соответствует суточной довоенной норме прохода судов. По данным телеканала Kpler, через акваторию в конце февраля прошло 100 судов за сутки.

Отметим, что сегодня в Маскате прошло заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу.