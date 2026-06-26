Вестник Кавказа

Ущерб США от атак Ирана на базы на Ближнем Востоке превысил $5 млрд – СМИ

Ущерб США от атак Ирана на базы на Ближнем Востоке превысил $5 млрд – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США потеряли миллиарды долларов из-за ударов Ирана по их ближневосточным объектам. Стоимость восстановления одной только базы в Бахрейне оценивается примерно в $400 млн.

Ущерб от иранских атак на объекты Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока может достигать миллиарды долларов. 

Согласно расследованию, проведенному The Wall Street Journal (WSJ), совокупный ущерб оценивается в диапазоне от $2,2 млрд до $5,1 млрд.

По данным издания, значительные разрушение зафиксированы на американской базе ВМС в Бахрейн. По этой базе были нанесены прямые удары, в результате которых пострадали командный штаб, а также десяток других зданий и терминалы спутниковой связи. На восстановление одной базы уйдет около в $400 млн.

Как отмечается, из-за уязвимости перед современными вооружениями США всерьез рассматривают возможность пересмотреть свое военное присутствие в регионе.

Дискуссии в настоящее время идут о перераспределении сил и частичном сокращении присутствия в ряде стран Персидского залива. В частности, CША могут реорганизовать базу в Бахрейне, сократить присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии, а также перенести ряд баз дальше на запад, где до них не смогли бы достать иранские ракеты и БПЛА.

WSJ со ссылкой на источники отмечает, что что окончательные решения пока не приняты, однако в качестве одной из новых локаций для размещения сил сейчас рассматривается Израиль.

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