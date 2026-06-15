Аэрофлот временно изменит маршруты полетов в Чечню

Все перелеты в Грозный с 28 июня по 1 июля будут перенаправлены через соседние регионы в связи с проведением строительных работ в аэропорту.

Авиакомпания Аэрофлот с 28 июня по 1 июля меняет маршруты полетов в аэропорт Грозного на Магас и Владикавказ. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Через Магас будут выполняться все рейсы с 28 по 30 июня. Аэропорт Владикавказа примет рейсы от 30 июня SU1498 из Москвы и SU0808/SU0809 из Антальи, а также рейс SU1595 в Москву от 1 июля.

Между аэропортами Грозного, Магаса и Владикавказа будут организованы бесплатные трансферы. Пассажирам, которые добираются самостоятельно, рекомендуется прибывать в пункты вылета за два часа.

Ранее пресс-служба международного аэропорта Грозного сообщала о переводе рейсов в Магас с 28 июня по 1 июля. Трансферы для пассажиров будут дополнительно отправляться от автовокзала Западный.