"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Турцию из Москвы и шести регионов РФ

В преддверии летнего сезона российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в турецкие города Бодрум, Даламан и Анталью из Москвы и шести регионов РФ.

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит дополнительные регулярные рейсы в пункты Турции из Шереметьева и шести российских городов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе перевозчика.

Полеты из Москвы в Бодрум будут выполняться с 3 июля по 27 сентября три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A321. Рейсы в Даламан добавят с 6 июля по 10 сентября с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и четвергам на Boeing 737.

К действующей программе из Москвы в Анталью с 26 июня по 11 октября добавят два ежедневных рейса на лайнерах Airbus A320.

Дополнительные вылеты в Анталью также запустят из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Суммарно по всем направлениям "Аэрофлот" предложит пассажирам более 105,1 тыс дополнительных кресел.