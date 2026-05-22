"Аэрофлот" сохранит "плоские" тарифы только для россиян

Только граждане России смогут с 15 июня пользоваться "плоскими" тарифами "Аэрофлота" для перелетов по стране. В компании пояснили, что спрос на эти тарифы очень высок.

Авиабилеты по ценам ниже себестоимости в рамках программы "плоские" тарифы компании "Аэрофлот" вскоре будут доступны только гражданам России.

"С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. <…> Учитывая высокий спрос и социальную значимость данной программы, "Аэрофлот" принял решение распространить ее действие только на граждан России"

– авиакомпания

Билеты по "плоским" тарифам обходятся путешественникам значительно дешевле себестоимости и реализуются на нескольких внутренних маршрутах. Программа действует для перелетов из Москвы в города Дальнего Востока, а также в Калининград, она существует уже 12 лет.

В прошлом году на Дальний Восток по "плоским" тарифам слетали 1,5 млн человек, в Калининград – более 830 тыс человек.

Раньше авиабилеты на рейсы "Аэрофлота" по фиксированной стоимости могли приобретать как россияне, так и иностранцы.