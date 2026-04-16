"Аэрофлот" начинает летать из Грозного в Анталью

С июня из столицы Чечни города Грозный начнет летать новый авиарейс в турецкую курортную Анталью – крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять его дважды в неделю.

Уже в июне текущего 2026 года столицу Чечни Грозный и турецкую курортную Анталью свяжет новый регулярный авиарейс крупнейшего российского авиаперевозчика авиакомпании "Аэрофлот": в рамках визита в Анталью об этом договорились представитель Минтуризма Чечни Яха Дадаева и представители турецкой туристической компании Ayax Global.

"Новый рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Грозный - Анталья стартует в июне. Полеты будут выполняться два раза в неделю. В рамках достигнутых договоренностей компания Ayax Global проведет большую презентацию нового рейса и услуг компании в Чечне"

- сообщение пресс-службы министерства

Туристическая компания проведет большую работу в Грозном: она представит жителям города свои туристические программы. Частью рекламной кампании станет и первый полет, в котором примут участие северокавказские блогеры, передает портал "Это Кавказ".

Новый авиарейс позволит укрепить туристические связи, повысить доступность зарубежных направлений для жителей Северного Кавказа и расширить возможности международного сотрудничества в сфере туризма, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что новые прямые чартерные рейсы в Анталью из городов ЮФО и СКФО начнет совершать компания Tailwind Airlines. В ее планах - вылеты в Анталью из четырех городов России: Грозного, Краснодара, Астрахани и Саратова. Первыми будут запущены рейсы Краснодар-Анталья – с 30 апреля полеты будут выполняться трижды в неделю. В конце мая самолеты начнут летать по другим направлениям: с 25 мая из Грозного, с 27 мая – из Астрахани, с 28 мая – из Саратова.